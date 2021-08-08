Меган Маркл не прийняла букет квітів від батька в день народження

https://racurs.ua/ua/n158513-megan-markl-ne-pryynyala-buket-kvitiv-vid-batka-v-den-narodjennya.html

Ракурс

Меган Маркл, дружина принца Гаррі, відзначила свій день народження. Герцогині Сассекській виповнилося 40 років.

Батько колишньої актриси вирішив привітати доньку зі святом, однак вона проігнорувала його привітання, пише видання Express.

Меган організувала вечірку у своєму будинку за участі 65 гостей. Принц Гаррі заздалегідь замовив для коханої дружини торт з живими квітами. Живі квіти вирішив подарувати доньці і Томас Маркл.

Чоловік заявив, що відправив Меган букет червоних троянд, в якому були дві жовті, що символізують двох її дітей, і листівку з текстом: «Бажаю тобі щасливого дня народження і яскравих днів». Однак герцогиня проігнорувала знак уваги від батька.

Як відомо, стосунки з батьком у Меган завжди були непростими. Його не було навіть на весіллі доньки та принца Гаррі. В той момент Томас Маркл був в лікарні й нібито не чув дзвінків екс-актриси.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл уперше з’явилася на публіці після народження доньки. Вихід герцогині був пов’язаний із ювілеєм — їй виповнилося 40 років.

Джерело: Express