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Ракурс
Меган Маркл не приняла букет цветов от отца в день рождения. Фото: hellomagazine.com

Меган Маркл не приняла букет цветов от отца в день рождения

8 авг 2021, 12:42
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Меган Маркл, жена принца Гарри, отметила свой день рождения. Герцогине Сассекской исполнилось 40 лет.

Отец бывшей актрисы решил поздравить дочку с праздником, однако она проигнорировала его поздравление, пишет издание Express.

Меган организовала вечеринку в своем доме с участием 65 гостей. Принц Гарри заранее заказал для любимой жены торт с живыми цветами. Живые цветы решил подарить дочери и Томас Маркл.

Мужчина заявил, что отправил Меган букет красных роз, в котором были две желтые, символизирующие двух ее детей, и открытку с текстом: «Желаю тебе счастливого дня рождения и ярких дней». Однако герцогиня проигнорировала знак внимания от отца.

Как известно, у Меган всегда были непростые отношения с отцом. Его не было даже на свадьбе дочери и принца Гарри. В тот момент Томас Маркл был в больнице и якобы не слышал звонки экс-актрисы.


Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения дочери. Выход герцогини связан с юбилеем — ей исполнилось 40 лет.

Источник: Express

Источник: Ракурс


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