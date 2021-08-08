Россиянин заразил коронавирусом сразу 1500 человек. Фото AFP

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Коронавирус в России и дальше активно распространяется. В стране зарегистрировали случай, когда один россиянин заразил сразу 1,5 тыс. человек.

Это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в России. Об этом заявил глава филиала центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, сообщают российские СМИ.

Эксперт объяснил, что, по статистике, один пациент с коронавирусной инфекцией при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме — от пяти до шести человек. Суперраспространитель же может заразить значительно больше среднего числа.

Мы все понимаем, что коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах. Если человек не соблюдает дистанцию, не надевает маску, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей, — отметил Семенов.

За данными Федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки, 7 августа, в России зафиксировали 22 тыс. 866 новых случаев заболевания.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в России не отступает, в стране активно распространяется индийский штамм «Дельта». На данный момент в РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса.