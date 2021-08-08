Росіянин заразив коронавірусом відразу 1500 людей

https://racurs.ua/ua/n158512-rosiyanyn-zarazyv-koronavirusom-vidrazu-1500-ludey.html

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Коронавірус у Росії і далі активно поширюється. В країні зареєстрували випадок, коли один росіянин заразив відразу 1,5 тис. людей.

Це максимальний випадок суперпоширення, зафіксований у Росії. Про це заявив глава філії центру «Вектор» Росспоживнагляду в Єкатеринбурзі Олександр Семенов, повідомляють російські ЗМІ.

Експерт пояснив, що, за статистикою, один пацієнт з коронавірусною інфекцією при інфікуванні стандартним варіантом коронавірусу заражає від двох до трьох осіб, при дельта-штамі — від п’яти до шести осіб. Суперпоширювач може заразити значно більшу кількість людей.

Ми всі розуміємо, що коронавірусна інфекція поширюється повітряно-крапельним шляхом, тобто максимально розповсюджується при соціальних контактах. Якщо людина не дотримується дистанції, не одягає маску, то в неї є шанс стати суперпоширювачем і заразити величезну кількість людей, — зазначив Семенов.



За даними Федерального оперативного штабу боротьби з COVID-19, за останню добу, 7 серпня, в Росії зафіксували 22 тис. 866 нових випадків захворювання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у Росії не відступає, в країні активно поширюється індійський штам «Дельта». Наразі в РФ зареєстровано чотири вакцини від коронавірусу.