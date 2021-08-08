Стало известно, в какой футбольный клуб переходит Месси. Фото: Reuters

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Лионель Месси, шестикратный обладатель «Золотого мяча», с большой долей вероятности продолжит карьеру во Франции.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что следующим клубом аргентинца станет «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Он также отметил, что очень хотел бы сохранить футболиста в каталонской команде и сделал все возможное для этого.

СМИ сообщают, что Месси согласен на условия, предложенные парижанами. Нападающий готов подписать с ПСЖ контракт сроком на два года. В ближайшее время французская сторона встретится с отцом футболиста Хорхе Месси.

Как известно, Месси начал свои шаги в «Барселоне» в 2000 году и с 2003 года выступал за основную команду.

Вместе с каталонским клубом аргентинец 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз Кубок и Суперкубок страны, четыре раза — Лигу чемпионов и три раза Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. 5 августа «Барселона» официально сообщила об уходе Месси.

Источник: Tuttomercatoweb