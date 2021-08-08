Оригинальные названия для новых COVID-штаммов придумала ВОЗ

https://racurs.ua/n158515-originalnye-nazvaniya-dlya-novyh-covid-shtammov-pridumala-voz.html

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Коронавирус в мире мутирует и таким образом появляются новые штаммы инфекции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует называть новые разновидности вируса в честь созвездий, если букв греческого алфавита не хватит для названий.

Нам, вероятно, не хватит греческого алфавита, но мы уже рассматриваем следующую серию названий. Мы действительно рассматриваем вариант называть штаммы в честь созвездий, — заявила представительница ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Она также добавила, что сначала в организации обсуждали идею называть новые штаммы COVID-19 именами греческих богов или богинь.

Однако я сказала: пожалуйста, не заставляйте меня говорить это публично, — отметила Ван Керкхове.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что будет маркировать штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, чтобы избежать дискриминации в отношении стран, где эти варианты обнаружили впервые.

В мире по состоянию на утро 8 августа, зафиксировано больше 202, 9 млн случаев заражения коронавируса, из них — более 4,2 млн летальных. Свыше 182,3 млн человек преодолели инфекцию.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что мир находится в состоянии реальной опасности из-за пандемии коронавируса. Системы здравоохранения во многих странах перегружены из-за дефицита средств лечения.