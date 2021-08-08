О выстрелах на белорусской границе заявили литовские пограничники

https://racurs.ua/n158516-o-vystrelah-na-belorusskoy-granice-zayavili-litovskie-pogranichniki.html

Ракурс

Литовские пограничники утверждают, что в субботу, 7 августа, слышали выстрелы на территории Беларуси в районе границы.

После захода солнца они также заметили в небе осветительные и сигнальные ракеты. Об этом в воскресенье сообщило национальное радио LRT.

В Государственном пограничном комитете Беларуси в ответ заявили, что в этом районе проходят плановые учения. Во время них будут отработаны «вопросы усиления государственной границы, выявления и ликвидации вооруженных формирований».

В настоящее время на территории Беларуси, по подсчетам литовской погранслужбы, могут находиться до 1 тыс. нелегальных мигрантов из Ирака.

С 3 августа Литва стала применять жесткие меры по противодействию нелегальной миграции после решения МВД страны о предоставлении погранслужбе таких полномочий.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

Литва начала огораживать границу с Беларусью длиной 550 км. Украина решила помочь колючей проволокой, поскольку Вильнюс жаловался на ее недостаток.

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство. По его словам, с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Литва может объявить чрезвычайное положение — на следующей неделе из-за углубления миграционного кризиса Вильнюс созывает внеочередную сессию парламента, где, вероятно, будет приниматься такое решение.

Источник: LRT