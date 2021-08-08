Табір "слуг". Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n158518-slugy-vlashtuvaly-zapalni-tanci-pid-didjeya-arahamiu-v-skadovsku-foto-video.html

Ракурс

«Слуга народу», пропрезидентська політична партія, влаштувала триденний табір у Скадовську для молоді.

Молодіжне крило партії «Зе! Молодіжка» відривалося під діджейський сет від голови фракції «слуг» у парламенті Давида Арахамії під псевдонімом DJ David Braun. Про це повідомляє прес-служба політсили.

У межах табору пройшли лекції на різні тематики, запальні вечірки з танцями та відомими артистами, тренування з йоги, квести та філософський клуб із народними депутатами.

Наприкінці другого дня кемпу організатори влаштували для учасників концерт українського гурту LATEXFAUNA.

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія виступив діджеєм — він відіграв для молоді сет під псевдонімом DJ David Braun.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заяву очільника фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про те, що «Україна могла б шантажувати весь світ, якби була ядерною державою», глава політсили президента Олександр Корнієнко назвав «розумовими вправами» й роздумами на кшталт «альтернативної історії».