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Ракурс
Табір "слуг". Фото: прес-служба

«Слуги» влаштували запальні танці під діджея Арахамію в Скадовську (ФОТО, ВІДЕО)

8 сер 2021, 15:45
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«Слуга народу», пропрезидентська політична партія, влаштувала триденний табір у Скадовську для молоді.

Молодіжне крило партії «Зе! Молодіжка» відривалося під діджейський сет від голови фракції «слуг» у парламенті Давида Арахамії під псевдонімом DJ David Braun. Про це повідомляє прес-служба політсили.

Табір "слуг". Фото: прес-служба

У межах табору пройшли лекції на різні тематики, запальні вечірки з танцями та відомими артистами, тренування з йоги, квести та філософський клуб із народними депутатами.

Табір "слуг". Фото: прес-служба

Наприкінці другого дня кемпу організатори влаштували для учасників концерт українського гурту LATEXFAUNA.

Табір "слуг". Фото: прес-служба


Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія виступив діджеєм — він відіграв для молоді сет під псевдонімом DJ David Braun.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заяву очільника фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про те, що «Україна могла б шантажувати весь світ, якби була ядерною державою», глава політсили президента Олександр Корнієнко назвав «розумовими вправами» й роздумами на кшталт «альтернативної історії».

Джерело: Ракурс


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