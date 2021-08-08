Картридж с игрой продали за рекордную сумму

Игра. Фото:лента

https://racurs.ua/n158520-kartridj-s-igroy-prodali-za-rekordnuu-summu.html

Ракурс

Картридж с игрой Super Mario Bros. был продан за рекордную сумму — редкая игра ушла с молотка за два миллиона долларов, установив новый рекорд стоимости видеоигр.

Игру купил анонимный покупатель. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что картридж с игрой датируется 1985 годом и был создан для оригинальной японской консоли Nintendo. Картридж не распечатывался и не запускался.

По словам автора сайта коллекционеров Rally Роба Петроццо, это большая редкость для старых видеоигр, что она сохранилась нетронутой, из-за чего цена на игру возросла до астрономической.

Он также отметил, что спрос на предметы коллекционирования резко вырос во время пандемии. По его словам, люди, застрявшие дома, ищут способы вложить деньги. А старые игры у многих вызывают сильное чувство ностальгии.

Эта продажа побила рекорд, установленный совсем недавно, в июле. Тогда игру Super Mario 64 1996 года выпуска продали на аукционе за 1,5 миллиона долларов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в игры на смартфоне играть от скуки не стоит, поскольку это может негативно сказаться на пользователе.

Источник: The New York Times