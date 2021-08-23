Погода в Україні. Фото: svidok.info

https://racurs.ua/ua/n159159-grozovi-doschi-y-do-30-tepla-pogoda-v-ukrayini-na-24-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 24 серпня прогнозується різноманітна — західні та північні області накриють дощі з грозами.

Температура повітря вночі очікується 12−18° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 18−30° вище нуля за Цельсієм. Вітер очікується східний 5−10 м/с. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Погода у Києві 24 серпня буде дощовою лише вдень. Вночі температуру повітря прогнозують 13−15° тепла, а повітря прогріється до 22−24° вище нуля.

Погоду в Харкові у завтрашній вихідний хмарна, але тепла. Температура повітря вночі 13−15° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 26−28° тепла.

Погода в Одесі на День Незалежності буде хмарною і без опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 16−18° тепла, а вдень обіцяють 25−27° вище нуля.

Погода у Львові у вівторок буде з короткочасними дощами і грозами. Стовпчики термометрів вночі покажуть 14−16° тепла, а вдень обіцяють 18−20° тепла.

Погодні умови в Карпатах 24 серпня передбачаються з короткочасними дощами та грозами. Температура повітря вночі 13−16° тепла, а вдень 18−23° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 24 серпня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, тропічний шторм «Анрі» приніс в Нью-Йорк рекордну кількість опадів — 21 серпня в Центральному парку Нью-Йорка, випало близько 100 мм дощу. У проміжку між 22.00 і 23.00 на місто вилилося 49 мм опадів. Це найдощовіша годину за 150 років спостережень.