Найдощовіша година в історії – рекордний шторм залив Нью-Йорк

https://racurs.ua/ua/n159129-naydoschovisha-godyna-v-istoriyi-rekordnyy-shtorm-zalyv-nu-york-video.html

Ракурс

Тропічний шторм «Анрі» приніс в Нью-Йорк рекордна кількість опадів.

Згідно з інформацією Національної служби погоди США, 21 серпня в Центральному парку Нью-Йорка, випало близько 100 мм дощу. У проміжку між 22.00 і 23.00 на місто вилилося 49 мм опадів. Це найдощовіша годину за 150 років спостережень, повідомляє NBC New York.

Автомобілі зупинялися через повінь у деяких частинах міста. Про зливовий паводок також повідомлялося на півночі Нью-Джерсі і на Лонг-Айленді.

У метро на Манхеттені довелося на якийсь час припинити роботу кількох ліній. Дощ затопив залізничні колії, станції і вулиці.

У місті Кренбері, округ Мідлсекс, до 7 години ранку 22 серпня випало понад 200 мм опадів.

Метеорологи попередили, що тропічний шторм «Анрі» принесе додатково від 70 до 150 мм опадів, оскільки циклон рухається над Лонг-Айленд і направляється до Нової Англії.

Очікується, що «Анрі» викличе масштабні відключення електроенергії по всьому регіону.

Джерело: NBC New York