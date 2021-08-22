«Велика сімка» терміново збереться у вівторок, 24 серпня, через ситуацію в Афганістані. Екстрені переговори лідерів країн «Великої сімки» збирає прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Про таке рішення Джонсон повідомив у Твіттер.

У вівторок я зберу лідерів країн" Великої сімки «для проведення термінових переговорів щодо ситуації в Афганістані. Життєво важливо, щоб міжнародне співтовариство працювало спільно для забезпечення безпечної евакуації, запобігання гуманітарної кризи і надання підтримки афганському народу для закріплення досягнень останніх 20 років, — написав лідер Великої Британії.

Нагадаємо, раніше в ЄС заявили, що визнають перемогу Талібану в Афганістані, але не визнають владу цього угруповання в країні.

У 2021 році Велика Британія головує у «Групі семи», до якої також входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і США, тому саміт скликає саме Джонсон.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що комісія готова надати фінансування країнам ЄС, які допомагають переселити біженців з Афганістану, і що вона планує підняти питання переселення на засіданні G7 наступного тижня.

Наразі триває евакуація громадян і окремих афганців, яким загрожує небезпека після захоплення влади Талібаном.

Американські військові 22 серпня заявили, що на два дні припинять роботу аеропорту в Кабулі.