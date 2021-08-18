ЄС визнав перемогу, але не владу Талібану в Афганістані

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В Афганістані Європейский Союз готовий почати діалог з талібами для запобігання міграційної та гуманітарної криз. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Боррель уточнив, що «мова йде про діалог, а не про визнання влади».

Талібан виграв війну, тому ми повинні говорити з ними, — цитує DW Борреля.

Комісар ЄС додав, що Європа до прояснення ситуації припинить економічну допомогу Афганістану, але гуманітарну допомогу йому продовжать надавати.

Ще наприкінці липня керівництво Євросоюзу заявляло, що не визнає владу Талібану, якщо ті захоплять її військовим шляхом. Про це також говорив посол США в ООН.

Тим часом радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що поки поспішно говорити про визнання влади Талібану.

Зараз у Кабулі хаотична ситуація — немає навіть встановлення державного органу влади. Тож відповідати на це запитання поки зарано. Зрештою, це залежатиме від Талібану — показати решті світу, ким вони є і які вони мають наміри, — сказав Салліван, відповідаючи журналістам у Білому домі.

15 серпня таліби увійшли в президентський палац в Кабулі і оголосили про повне захоплення Афганістану. Президент країни Ашраф Гані подав у відставку і втік у Ташкент. Владу талібів Євросоюз не визнав. У ніч на 16 серпня Талібан оголосив про закінчення війни в Афганістані.