ЕС признал победу, но не власть Талибана в Афганистане

https://racurs.ua/n158953-es-priznal-pobedu-no-ne-vlast-talibana-v-afganistane.html

Ракурс

В Афганистане Европейский Союз готов начать диалог с талибами для предотвращения миграционного и гуманитарного кризисов. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель уточнил, что «речь идет о диалоге, а не о признании власти».

Талибан выиграл войну, поэтому мы должны говорить с ними, — цитирует DW Борреля.

Комиссар ЕС добавил, что Европа до прояснения ситуации прекратит экономическую помощь Афганистану, но гуманитарную помощь ему продолжат оказывать.

Еще в конце июля руководство Евросоюза заявляло, что не признает власть Талибана, если те захватят ее военным путем. Об этом также говорил посол США в ООН.

Между тем советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока поспешно говорить о признании власти Талибана.

Сейчас в Кабуле хаотичная ситуация — нет даже установление государственного органа власти. Поэтому отвечать на этот вопрос пока рано. В конце концов, это будет зависеть от Талибана — показать остальному миру, кто они и какие у них намерения, — сказал Салливан, отвечая журналистам в Белом доме.

15 августа талибы вошли в президентский дворец в Кабуле и объявили о полном захвате Афганистана. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и бежал в Ташкент. Власть талибов Евросоюз не признал. В ночь на 16 августа Талибан объявил об окончании войны в Афганистане.