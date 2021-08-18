Старт учебного года планирует отложить Одесса - названа причина

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Старт учебного года планирует отложить Одесса — облгосадминистрация предлагает перенести начало учебного года с первого на 20-е сентября из-за «бархатного» туристического сезона.

С целью максимального использования туристических ресурсов и увеличение доходной части местных и региональных бюджетов предлагается продлить летний сезон до 20 сентября, что требует соответствующих изменений в закон «Об общем среднем образовании», согласно которому учебный процесс должен продлиться не менее 175 учебных дней, — говорится в сообщении ОГА.

Такую позицию представители Одесской облгосадминистрации объяснили «изменениями климатических условий» и отзывами туристов, которые считают сентябрь — лучшим временем для посещения Одесской, Николаевской и Херсонской областей. По информации одесских чиновников, продление туристического сезона принесет в местный бюджет почти 300 млн грн.

По предварительным расчетам Института проблем рынка в течение сентября этого года приморские регионы могут дополнительно получить примерно 600 млн грн в местные бюджеты, из которых 50% приходится на Одесскую область, — говорится в сообщении.



В ОГА также указали, что подобную инициативу поддержали руководители Одесской, Николаевской и Херсонской ОГА, а также отдельные нардепы от Одесской области.

Источник: «Суспільне»