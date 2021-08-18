Старт навчального року планує відкласти Одеса — названо причину

https://racurs.ua/ua/n158952-start-navchalnogo-roku-planuie-vidklasty-odesa-nazvano-prychynu.html

Ракурс

Старт навчального року планує відкласти Одеса — облдержадміністрація пропонує перенести початок навчального року з першого на 20-те вересня через «оксамитовий» туристичний сезон.

З метою максимального використання туристичних ресурсів і збільшення дохідної частини місцевих і регіональних бюджетів пропонується продовжити літній сезон до 20 вересня, що вимагає відповідних змін до закону «Про загальну середню освіту», згідно з яким навчальний процес повинен тривати щонайменше 175 навчальних днів, — йдеться в повідомленні ОДА.

Таку позицію представники Одеської облдержадміністрації пояснили «змінами кліматичних умов» та відгуками туристів, які вважають вересень найкращим часом для відвідання Одещини, Миколаївщини та Херсонщини. За інформацією одеських чиновників, продовження туристичного сезону принесе в місцевий бюджет майже 300 млн грн.

За попередніми розрахунками Інституту проблем ринку цьогоріч протягом вересня приморські регіони потенційно можуть додатково отримати приблизно 600 млн грн до місцевих бюджетів, з яких 50% припадає на Одеську область, — йдеться в повідомленні.



В ОДА також вказали, що подібну ініціативу підтримали очільники Одеської, Миколаївської та Херсонської ОДА, а також окремі нардепи від Одещини.

Джерело: «Суспільне»