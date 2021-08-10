Як розпочнеться навчальний рік у школах, розповіли в МОН

Шкарлет. Фото: ліга

https://racurs.ua/ua/n158609-yak-rozpochnetsya-navchalnyy-rik-u-shkolah-rozpovily-v-mon.html

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Навчання з 1 вересня школярі розпочнуть у звичайному повноформатному режимі. Далі формат залежатиме від епідеміологічної ситуації з коронавірусом та кількістю вакцинованих педагогів.

Про це розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу «1+1».

На початок навчального року ми все-таки розглядаємо ситуацію, коли ще тепло, коли ще немає супутніх сезонних захворювань, що в школу ми підемо в повноформатному режимі, — розповів Шкарлет.

Міністр додав, що разом з очільником Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Віктором Ляшком розглядав три базові сценарії навчання. Коли Україна буде в зеленій зоні — це звичайний режим повноформатного навчання, але вчителі можуть обирати для себе якісь додаткові заняття, зокрема, по формату Всеукраїнської школи онлайн.

Якщо ж буде жовта, помаранчева або червона зона, і в школі буде менш як 80% вакцинованих педагогів, навчання відбуватиметься в дистанційному або змішаному режимі. Станом на 15 липня, за даними МОН, в Україні проти COVID-19 вакцинувалося орієнтовно 35% вчителів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні можуть ще на два місяці продовжити термін дії адаптивного карантину, запровадженого наразі до кінця літа у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.