Ми готові до повномасштабного вторгнення - головнокомандувач ЗСУ

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Збройні сили України готові оборонятися як у разі повномасштабного вторгнення країни-окупанта РФ, так і в разі атак на об'єкти критичної інфраструктури. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час командно-штабних навчань української армії, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об'єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих об'єктів, зокрема оперативних аеродромів, — вказав генерал-майор.

За словами Залужного, з 9 по 13 серпня одночасно на п’яти загальновійськових полігонах і на острові Зміїний триває командно-штабне навчання з командуванням Об'єднаних сил та іншими органами військового управління ЗСУ. Підрозділи беруть участь у практичних діях.

Під час цих навчань засоби протиповітряної оборони тренуються відбивати повітряний напад противника, а екіпажі авіації здійснюють авіаційну підтримку. До маневрів залучено транспортну, безпілотну, штурмову та винищувальну авіацію Повітряних сил ЗСУ. Водночас морські піхотинці та групи спецпризначення посилено охороняють острів Зміїний й вчаться знищувати ворожі судна.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія готується розгорнути ядерну зброю в окупованому Криму.