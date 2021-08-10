РФ готується до розгортання ядерної зброї в Криму. Фото: rg.ru

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Розмістити ядерну зброю в окупованому Криму збирається Російська Федерація, Україна занепокоєна через ці наміри.

Саме з опорою на Крим Москва здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці і впливає на Балкани. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час зустрічі з керівником американського фонду Jamestown Foundation Гленом Говардом у США, передає прес-служба Мінінтеграції.

Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо занепокоєні діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї, — зазначили у відомстві.

За словами урядовця, подібна ситуація відбувається з газогоном «Північний потік-2», внаслідок будівництва якого три країни Балтії опиняться під страшенним тиском, а також під загрозою опинилася й Польща. Резніков переконаний, що варто посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проект, і не допустити його запуску.

За його словами, зараз важливо розширити безпековий пакет для України: через розгортання сил ПВО та шляхом розміщення американських підрозділів.

Нагадаємо, військові навчання Збройних сил Російської Федерації відбуваються на південних регіонах РФ. Масштабні батальйонні тактичні навчання проходять в окупованих Криму, Північній Осетії та Абхазії з залученням авіації і кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.