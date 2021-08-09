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Ракурс
Військові навчання в Криму влаштували окупанти. Фото: slovoidilo.ua

Військові навчання в Криму влаштували окупанти

9 сер 2021, 11:09
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Військові навчання Збройних сил Російської Федерації відбудуться на південних регіонах РФ.

Масштабні батальйонні тактичні навчання також відбудуться в окупованих Криму, Північній Осетії та Абхазії. Навчання проходять із залученням авіації і кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії. Етап двосторонніх батальйонних тактичних і спеціальних навчань буде проведено в період з 9 серпня по 15 вересня. По це повідомляє «Інтерфакс».

Військові країни-агресора навчатимуться на 20 загальновійськових полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі, Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, і на російських військових базах у Вірменії. Будуть задіяні сили армійської, військово-транспортної, штурмової та оперативно-тактичної авіації, а також частини і з'єднання, включаючи кораблі.

У рамках навчань мотострілецьких, танкових і артилерійських підрозділів ЮВО виконають навчально-бойові завдання фахівці всіх родів військ.


Нагадаємо, на минулому тижні у Чорному морі стартували військові навчання «Дайв-2021» за участі кораблів ВМС України та НАТО. До навчань залучені кораблі України, США, Грузії, Болгарії, Румунії та Азербайджану.

Джерело: «Інтерфакс»

Джерело: Ракурс


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