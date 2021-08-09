Военные учения в Крыму устроили оккупанты. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Военные учения Вооруженных сил Российской Федерации состоятся на южных регионах РФ.

Масштабные батальонные тактические учения состоятся в оккупированных Крыму, Северной Осетии и Абхазии. Учения проходят с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии. Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет проведен в период с 9 августа по 15 сентября. По это сообщает «Интерфакс».

Военные страны-агрессора будут учиться на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье, Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, и на российских военных базах в Армении. Будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая корабли.

В рамках учений мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ЮВО выполнят учебно-боевые задачи специалисты всех родов войск.

Напомним, на минувшей неделе в Черном море стартовали военные учения «Дайв-2021» с участием кораблей ВМС Украины и НАТО. К учениям привлечены корабли Украины, США, Грузии, Болгарии, Румынии и Азербайджана.

Источник: «Интерфакс»