Найден препарат уничтожающий коронавирус на 70%

Лекарство от коронавируса. Фото:

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Ракурс

Лекарство от коронавируса удалось найти ученым. Международная группа исследователей обнаружила, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Pharmacology.

Исследователи проанализировали потенциальные препараты, измерив димеризацию человеческого рецептора ангиотензинпревращающего ферментв 2 (ACE2).

ACE2 является димером, который состоит из двух более простых молекул, что влияет на его способность связываться с коронавирусным S-белком (белком-шипом). Ученые идентифицировали фенофибрат, чья активная форма дестабилизирует рецептор-связывающий домен (RBD) вирусного белка-шипа и ингибирует его связывание с ACE2.

Фенофибрат и фенофибриновая кислота были протестированы двумя независимыми лабораториями на культивируемых клетках Vero, инфицированных двумя разными изолятами вируса.

В обоих случаях фенофибрат и фенофиброевая кислота в клинически значимых концентрациях снижали вирусную инфекцию до 70%. Поскольку препарат безопасен и уже используется в качестве средства для борьбы с высоким уровнем холестерина и липидов в крови, он может быть потенциальным терапевтическим средством для лечения коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер считает, что в будущем COVID-19 станет еще одной «простудой».