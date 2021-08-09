Ведущий-антивакцинатор умер от коронавируса

Дик Фаррел. Фото: УП

https://racurs.ua/n158533-veduschiy-antivakcinator-umer-ot-koronavirusa.html

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Коронавирус в мире продолжает бушевать и уносить жизни людей, но некоторые до сих пор настроены скептично относительно этой инфекции.

От коронавируса умер теле- и радиоведущий Дик Фаррел, который призывал своих слушателей не вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что 65-летний Дик Фаррел был ярым сторонником экс-президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа и называл главного санитарного врача страны Энтони Фаучи «сумасшедшим лжецом». А также еще в июне призвал людей не делать прививки от коронавируса.

Кроме того, ведущий Дик Фаррел считался одним из основателей стиля «шоковый разговор».

Известно, что после того, как ведущий подхватил коронавирус и был госпитализирован, он изменил свое мнение и призвал привиться свою близкую подругу и антивакцинатора Эми Ли Хейр. В частности, он написал, что этот вирус не шутка.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден прокомментировал тему вакцинации от коронавирусной инфекции. Он призвал антивакцинаторов быть патриотами и защищать интересы других людей.

Источник: The Guardian