Ведучий-антивакцинатор помер від коронавірусу

Дік Фаррел. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158533-veduchyy-antyvakcynator-pomer-vid-koronavirusu.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує вирувати та забирати життя людей, але деякі досі є скептиками щодо цієї інфекції.

Від коронавірусу помер теле- і радіоведучий Дік Фаррел, який закликав своїх слухачів не вакцинуватися від коронавірусу. Про це повідомляє The Guardian.

Відомо, що 65-річний Дік Фаррел був затятим прихильником екс-президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа й називав головного санлікаря країни Ентоні Фаучі «божевільним брехуном». А також ще в червні закликав людей не робити щеплення від коронавірусу.

Крім того, ведучий Дік Фаррел вважався одним із засновників стилю «шокова розмова».

Відомо, що після того, як ведучий підхопив коронавірус та був госпіталізований, він змінив свою думку й закликав щепитися свою близьку подругу й антивакцинаторку Емі Лі Хейр. Зокрема, він написав, що цей вірус не жарт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден прокоментував тему вакцинації від коронавірусної інфекції. Він закликав антивакцинаторів бути патріотами й захищати інтереси інших людей.

Джерело: The Guardian