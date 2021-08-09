Пожежа «Діксі» знищила ціле місто в США. Фото: РБК

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Масштабна пожежа «Діксі» на півночі Каліфорнії стала другою за величиною в історії штату.

Наразі ця пожежа найбільша з активних на території Сполучених Штатів Америки. Станом на 8 серпня вогонь знищив 187 тис. 562 га, площа охоплює територію, більшу за Лос-Анджелес. Пожежа знищила місто Грінвілл. Згоріло близько 400 будівель, з пожежею борються 5 тис. осіб. Про це повідомляє AFP.

Губернатор штату Ґевін Ньюсом заявив, що влада повинна виділити більше ресурсів на управління лісами та запобігання пожежам. Він відзначив, що ці пожежі спричинені кліматом. За його словами, зміна клімату посилює посухи, які висушують регіони, створюючи ідеальні умови для поширення лісових пожеж, що завдають небувалого матеріального та екологічного збитків.

Погода в США ускладнює гасіння пожежі, бо найближчими днями в Каліфорнії прогнозують 38° тепла. Крім того, унеможливлює роботу рятувальникам сильний дим.

Офіс шерифу округу Плумас заявив, що у розшуку знаходиться три особи, які вважаються зниклими безвісти, а ще двох виявили на вихідних.

Нагадаємо, лісові пожежі палають в Європі, комісар Євросоюзу з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс закликав влади країн до негайних дій заради природи, оскільки зараз світ зараз бореться з одними з найгірших пожеж, які бачили за останні десятиліття.

Джерело: AFP