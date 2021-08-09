Подробиці зустрічі Зеленського і Байдена розкрили в МЗС

Подробиці зустрічі Зеленського і Байдена розкрили в МЗСhttps://racurs.ua/ua/n158531-podrobyci-zustrichi-zelenskogo-i-baydena-rozkryly-v-mzs.htmlРакурс
Зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена передбачає обговорення трьох блоків питань.
Глави держав обговорять політичний, економічний і безпековий блоки. Говоритимуть про стратегічне партнерство та інвестиції США в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «Україна 24».
Перше — це політичний блок. У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно за цей час все змінилося і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання, — зазначив він.
За словами очільника МЗС, також буде підняте безпекове питання — протидія російському агресору, питання Донбасу, питання Криму, куди. Глави держав обговорять кілька конкретних ідей, розкривати які Кулеба не став.
У ході третього блоку буде обговорюватися питання економіки, а зокрема американські інвестиції в Україну. Міністр відзначив, що українська влада може побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами.
Готуємо до візиту конкретні проекти з назвами, цифрами, терміном реалізації, які передамо на розгляд американської сторони, — додав Кулеба.
Нагадаємо, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент заявляв, що переговори Джо Байдена і Володимира Зеленського у Вашингтоні включатимуть обговорення насамперед тем безпеки, енергетики та програми реформ в Україні.