Подробиці зустрічі Зеленського і Байдена розкрили в МЗС. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n158531-podrobyci-zustrichi-zelenskogo-i-baydena-rozkryly-v-mzs.html

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Зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена передбачає обговорення трьох блоків питань.

Глави держав обговорять політичний, економічний і безпековий блоки. Говоритимуть про стратегічне партнерство та інвестиції США в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «Україна 24».

Перше — це політичний блок. У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно за цей час все змінилося і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання, — зазначив він.

За словами очільника МЗС, також буде підняте безпекове питання — протидія російському агресору, питання Донбасу, питання Криму, куди. Глави держав обговорять кілька конкретних ідей, розкривати які Кулеба не став.

У ході третього блоку буде обговорюватися питання економіки, а зокрема американські інвестиції в Україну. Міністр відзначив, що українська влада може побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами.

Готуємо до візиту конкретні проекти з назвами, цифрами, терміном реалізації, які передамо на розгляд американської сторони, — додав Кулеба.

Нагадаємо, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент заявляв, що переговори Джо Байдена і Володимира Зеленського у Вашингтоні включатимуть обговорення насамперед тем безпеки, енергетики та програми реформ в Україні.