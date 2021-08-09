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Ракурс
Подробности встречи Зеленского и Байдена раскрыли в МИД. Фото: president.gov.ua

Подробности встречи Зеленского и Байдена раскрыли в МИД

9 авг 2021, 08:26
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Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена предусматривает обсуждение трех блоков вопросов.

Главы государств обсудят политический, экономический блоки и блок безопасности. Говорить будут о стратегическом партнерстве и инвестициях США в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Первое — это политический блок. У нас с Соединенными Штатами с 2008 года стратегическое партнерство. Безусловно за это время все изменилось и это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Поэтому это первая задача, — отметил он.

По словам главы МИД, также будет поднят вопросы безопасности — противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, вопрос Крыма, куда. Главы государств обсудят несколько конкретных идей, раскрывать которые Кулеба не стал.

В ходе третьего блока будет обсуждаться вопрос экономики, а в частности американские инвестиции в Украину. Министр отметил, что украинские власти могут построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и американскими финансовыми учреждениями.


Готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроком реализации, которые передадим на рассмотрение американской стороны, — добавил Кулеба.

Напомним, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявлял, что переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне будут включать обсуждение прежде всего тем безопасности, энергетики и программы реформ в Украине.

Источник: Ракурс


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