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9 августа церковный праздник — что нельзя делатьhttps://racurs.ua/n158530-9-avgusta-cerkovnyy-prazdnik-chto-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра, 9 августа — Пантелеймона-целителя. Это великомученик, известный как покровитель воинов.
Известно, что родился святой Пантелеймон примерно в III веке на территории Никодимии, а отцом его был богатый язычник. Отец отправил Пантелеймона учиться врачебному делу к врачу Евфросину. Совсем скоро Пантелеймон становится известным врачом и знакомится с Ермолаем — одним из проповедников, который обратил его в христианскую веру. Сам Пантелеймон уверовал во Христа в тот момент, когда обратился к нему с молитвой, прося исцелить ребенка, которого укусила змея, и никакое лечение не действовало. После этого Пантелеймон посвятил свою жизнь служению Богу и другим людям.
Народные приметы на 9 августа:
- Если завиваются кочаны капусты — осень будет холодной;
- Травы обладают целебными свойствами;
- Если муравьи вход в муравейник закладывают — скоро пойдет дождь;
- Кузнечики прыгают и стрекочут — к сухой и ясной погоде;
- Если больной в церкви отстоит молебен, а затем помолится на икону Пантелеймона — скоро выздоровеет.
Чего не стоит делать:
В этот день из уважения к святым наши предки старались не браться за полевые работы. Существует поверье, что 9 августа гроза стог сена печет.
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