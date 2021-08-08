https://racurs.ua/n158530-9-avgusta-cerkovnyy-prazdnik-chto-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра, 9 августа — Пантелеймона-целителя. Это великомученик, известный как покровитель воинов.

Известно, что родился святой Пантелеймон примерно в III веке на территории Никодимии, а отцом его был богатый язычник. Отец отправил Пантелеймона учиться врачебному делу к врачу Евфросину. Совсем скоро Пантелеймон становится известным врачом и знакомится с Ермолаем — одним из проповедников, который обратил его в христианскую веру. Сам Пантелеймон уверовал во Христа в тот момент, когда обратился к нему с молитвой, прося исцелить ребенка, которого укусила змея, и никакое лечение не действовало. После этого Пантелеймон посвятил свою жизнь служению Богу и другим людям.

Народные приметы на 9 августа:

Если завиваются кочаны капусты — осень будет холодной;

Травы обладают целебными свойствами;

Если муравьи вход в муравейник закладывают — скоро пойдет дождь;

Кузнечики прыгают и стрекочут — к сухой и ясной погоде;

Если больной в церкви отстоит молебен, а затем помолится на икону Пантелеймона — скоро выздоровеет.

Чего не стоит делать:

В этот день из уважения к святым наши предки старались не браться за полевые работы. Существует поверье, что 9 августа гроза стог сена печет.