База данних. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n158529-v-baze-net-dannyh-o-privivkah-ot-koronavirusa-obyasnenie-minzdrava.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине проходит активными темпами. Поэтому все чаще случается ошибка, при которой данные о прививках от инфекции не попали в базу.

В этом случае необходимо обратиться по месту вакцинации. Там можно будет восстановить информацию из анкеты, которую заполнял пациент. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Там отметили, что перед каждой прививкой пациент заполняет анкету, куда вносит все необходимые данные, а также проставляется дата вакцинации. Именно на основании этих данных можно восстановить утерянную информацию.

Кроме того, за помощью украинцы могут обратиться в контакт-центр Минздрава.

Сбои происходят чаще всего из-за некорректно внесеных данных — ошибки в фамилии, в идентификационном коде. Также информация может не синхронизироваться со всеми медицинскими системами, в которых работают врачи, могут быть технические проблемы, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что Минздрав рекомендует вдвое уменьшить интервал между первой и второй дозами вакцины. Это поможет вакцинировать больше людей в те же сроки.