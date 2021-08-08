База даних. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n158529-u-bazi-nemaie-danyh-pro-scheplennya-vid-koronavirusu-poyasnennya-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні проходить активними темпами. Через це частіше трапляється помилка, за якої дані про щеплення від інфекції не потрапили в базу.

У цьому випадку необхідно звернутися за місцем вакцинації. Там можна буде відновити інформацію з анкети, яку заповнював пацієнт. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Там зазначили, що перед кожним щепленням пацієнт заповнює анкету, куди вносить усі необхідні дані, а також проставляється дата вакцинації. Саме на підставі цих даних можна відновити загублену інформацію.

Крім того, за допомогою українці можуть звернутися в контакт-центр МОЗ.

Збої відбуваються найчастіше через некоректно внесені дані — помилки в прізвищі, в ідентифікаційному коді. Також інформація може не синхронізуватися з усіма медичними системами, у яких працюють лікарі, можуть бути технічні проблеми, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що МОЗ рекомендує удвічі зменшити інтервал між першою і другою дозами вакцини. Це допоможе вакцинувати більше людей у ті ж самі терміни.