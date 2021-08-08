Окупанти в Криму вдерлися до монастиря ПЦУ і зірвали службу

Крим. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n158528-okupanty-v-krymu-vderlysya-do-monastyrya-pcu-i-zirvaly-slujbu.html

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У Криму «силові структури» окупантів увірвалися до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Православної церкви України (ПЦУ) у селі Балки.

Вони зірвали богослужіння та склали «протокол» на церкву. Про це повідомив представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич у Facebook.

Порушення прав віруючих, свободи совісті та віросповідання є системними порушеннями прав і свобод людини з боку окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, — заявив Кориневич.

Незаконні дії проводили слідчі «Центру протидії екстремізму» міста Сімферополя, керівником яких є майор Володимир Горєванов. Свої дії «силовики» пояснюють тим, що настоятель храму здійснює нібито незаконні дії, звершуючи молитву в приміщенні в невідповідності до російського законодавства.

Службу заборонили проводити, усіх змусили вийти на подвір`я монастиря й почали складати протоколи, — повідомив митрополит Климент Сімферопольський та Кримський ПЦУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що митрополит Епіфаній, очільник Православної церкви України (ПЦУ), очолює рейтинг довіри українців серед очільників трьох найбільших церков України.