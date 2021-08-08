Оккупанты в Крыму ворвались в монастырь ПЦУ и сорвали службу

Крым. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n158528-okkupanty-v-krymu-vorvalis-v-monastyr-pcu-i-sorvali-slujbu.html

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В Крыму «силовые структуры» оккупантов ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной церкви Украины (ПЦУ) в селе Балки.

Они сорвали богослужение и составили «протокол» на церковь. Об этом сообщил представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в Facebook.

Нарушения прав верующих, свободы совести и вероисповедания являются системными нарушениями прав и свобод человека со стороны оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, — заявил Кориневич.

Незаконные действия проводили следователи «Центра противодействия экстремизму» города Симферополя, руководителем которых является майор Владимир Гореванов. Свои действия «силовики» объясняют тем, что настоятель храма осуществляет якобы незаконные действия, совершая молитву в помещении, что не соответствует российскому законодательству.

Службу запретили проводить, всех заставили выйти во двор монастыря и начали составлять протоколы, — сообщил митрополит Климент Симферопольский и Крымский ПЦУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины (ПЦУ), возглавляет рейтинг доверия украинцев среди руководителей трех крупнейших церквей Украины.