Непогода в Кириллове. Фото: пресс-служба ГСЧС

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Кирилловка, курорт в Запорожской области, 7 августа сильно затопило. Дождя выпало столько, что люди купались под открытым небом в воде, достигала безумной высоты.

Кроме сильного дождя, в Кирилловке зафиксировали шквалы. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Вода попала в три частных дома на Приморском бульваре. Спасатели с помощью мотопомп откачали почти 600 кубометров воды. К ликвидации последствий стихии привлекли шесть спасателей и три мотопомпы. К счастью, в результате непогоды никто не пострадал.

В соцсетях местные жители показали видео с последствиями непогоды. На кадрах видно мальчика, который плавает прямо посреди улицы.

В частности, отдыхающие придумали для себя развлечение — автомобили въезжали в огромную лужу, а трое мужчин-судей ставили водителям баллы и аплодировали. «Жюри» просто поднимало вверх картонны таблички, на которых была изображена цифра.

Непогода постигла также жителей и туристов курортного Железного Порта на Херсонщине. После дождя центральная улица была затоплена, ливневая канализация не могла справиться с потоком воды. Людям приходилось идти по воде вброд или спасаться на узких тротуарах.

Напомним, ранее мы сообщали, что медузы на Азовском море в этом году мешают отдыхающим купаться, а местные власти не справляется с количеством трупов морских жителей, которых выносит на берег. Гигантские медузы лежат прямо на берегу в курортной Кирилловке Запорожской области.