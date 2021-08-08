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Глава МИД Австрии. Фото: РТ

«Крымскую платформу» посетит важный представитель Австрии

8 авг 2021, 19:49
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«Крымская платформа», саммит для возвращения Крыма в Украину, посетит важный представитель Австрии.

Страна отправит в Киев главу австрийского Министерства иностранных дел Александера Шалленберга. Об этом сообщает федеральное министерство европейских и международных дел Республики Австрия.

Сообщается, что участием министра иностранных дел Шалленберга Австрия подает четкий сигнал о том, что поддерживает украинскую инициативу по созданию «Крымской платформы».

Кроме того, в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что уважение к международному праву и уважение к территориальной целостности является краеугольным камнем европейского порядка безопасности.


Поэтому Австрия осуждает незаконную аннексию и милитаризацию Крымского полуострова Россией и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, какое соглашение Киев планирует расторгнуть с Россией в случае успеха «Крымской платформы», рассказал экс-президент и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Источник: Ракурс


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