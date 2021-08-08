«Кримську платформу» відвідає важливий представник Австрії

Голова МЗС Австрії. Фото: РТ

https://racurs.ua/ua/n158526-krymsku-platformu-vidvidaie-vajlyvyy-predstavnyk-avstriyi.html

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«Кримська платформа», саміт для повернення Криму до України, відвідає важливий представник Австрії.

Країна відправить до Києва главу австрійського Міністерства закордонних справ Александера Шалленберга. Про це повідомляє федеральне міністерство європейських та міжнародних справ Республіки Австрія.

Повідомляється, що участю міністра закордонних справ Шалленберга Австрія подає чіткий сигнал про те, що підтримує українську ініціативу зі створення «Кримської платформи».

Крім того, у дипломатичному відомстві наголосили, що повага до міжнародного права й повага до територіальної цілісності є наріжним каменем європейського порядку безпеки.

Тому Австрія засуджує незаконну анексію й мілітаризацію Кримського півострова Росією й підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, яке угоду Київ планує розірвати з Росією в разі успіху «Кримської платформи», розповів екс-президент і глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук.