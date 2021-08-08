Ярослава Магучіх. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n158525-maguchih-obiymalasya-z-rosiyankou-u-minoborony-vidreaguvaly.html

Ракурс

Ярослава Магучіх, українська спортсменка, втрапила в скандал через те, що обійнялася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене після фінальних змагань.

У Міноборони заявили, що на українських спортсменів під час міжнародних змагань накладаються певні обмеження, оскільки в країні триває війна. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook/

У міністерстві вважають, що Російська Федерація (РФ) використовує нібито слідування спортивним традиціям як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що «їх тут немає", а необережна поведінка українських спортсменів може ставати об'єктом інформаційних атак ворога.

Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна й це накладає певні обмеження та відповідальність, — наголосила заступниця міністра.

Вона додала, що зустрінеться з Ярославою Магучіх після її повернення з Олімпіади, та закликала не цькувати спортсменку, допоки вона не дасть пояснення своїм діям.

Як відомо, напередодні Ярослава Магучіх здобула олімпійську бронзу за стрибки у висоту. Перше місце посіла спортсменка з Росії Марія Ласіцкене, яка також є капітаном Збройних сил РФ. Пізніше з’явилися фото, на яких видно, як українка після фінальних змагань обіймалася з російською легкоатлеткою. Це викликало обурення в соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо в стрибках у висоту здобула українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. 19-річна Магучіх показала результат у 2 м.