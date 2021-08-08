Скільки доз вакцини потрібно перехворілим на коронавірус, розповіли медики

Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158524-skilky-doz-vakcyny-potribno-perehvorilym-na-koronavirus-rozpovily-medyky.html

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Вакцинація від коронавірусу може проводитися по-новому. Деяким людям може бути достатньо лише однієї дози вакцини Pfizer, щоб дістати імунітет від коронавірусу.

Це стосується тих, хто раніше перехворів на коронавірус. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в MedicalXpress.

Зокрема, вчені медичного центру університету Раша в Чикаго спостерігали вищі рівні антитіл до коронавірусу в раніше заражених осіб після однієї дози вакцини Pfizer. Дані порівняли з особами, які не хворіли на інфекцію з двома дозами вакцини.

Якщо людям, що вже перехворіли, вводили другу дози вакцини Pfizer, це майже не сприяло підвищенню рівня їхніх антитіл. Вчені припускають, що особи з підтвердженим діагнозом можуть бути достатньо захищені від повторного зараження, а одноразова доза може також звільнити доступність мільйонів додаткових доз для інших країн.

Відомо, що дослідження не було масштабним — його учасниками стали 29 жителів району Чикаго, які вже хворіли на коронавірус. Інша група, до якої увійшли 30 добровольців — це люди, які раніше не були інфікованими. Середній вік учасників — 42 роки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) рекомендує у два рази зменшити інтервал між першою і другою дозами вакцини.