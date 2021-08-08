Сколько доз вакцины нужно переболевшим коронавирусом, рассказали медики

Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n158524-skolko-doz-vakciny-nujno-perebolevshim-koronavirusom-rasskazali-mediki.html

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Вакцинация от коронавируса может проводиться по-новому. Некоторым людям может быть достаточно только одной дозы вакцины Pfizer, чтобы получить иммунитет от коронавируса.

Это касается тех, кто ранее перенес коронавирус. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в MedicalXpress.

В частности, ученые медицинского центра университета Раша в Чикаго наблюдали высокие уровни антител к коронавирусу у ранее зараженных лиц после одной дозы вакцины Pfizer. Данные сравнили с лицами, которые не переносили инфекцию и получили две дозы вакцины.

Если людям, которые уже переболели, вводили вторую дозы вакцины Pfizer, это почти не способствовало повышению уровня их антител. Ученые предполагают, что лица с подтвержденным диагнозом могут быть достаточно защищены от повторного заражения, а однократная доза может также освободить миллионы дополнительных доз для других стран.

Известно, что исследование не было масштабным — его участниками стали 29 жителей района Чикаго, которые уже болели коронавирусом. Другая группа, в которую вошли 30 добровольцев — это люди, ранее неинфицированные коронавирусом. Средний возраст участников — 42 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Минздрав рекомендует в два раза уменьшить интервал между первой и второй дозами вакцины.