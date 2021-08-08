Редкое скопление метеоров попало на видео. Фото: istock

https://racurs.ua/n158523-redkoe-skoplenie-meteorov-popalo-na-video.html

Ракурс

Новый случай появления метеороидов удалось зафиксировать астрономам любителям.

Это явление возникает из-за фрагментации небесного тела непосредственно перед встречей с Землей. Об этом сообщается на сайте телескопа «Субару» на Гавайях, который проводил прямую трансляцию.

Ранним утром 14 июля 2021 года камера SASC, установленная на куполе телескопа «Субару» на Гавайях зафиксировала новый случай появления скопления метеороидов, в ходе которого более дюжины метеоров пролетели в одном и том же направлении всего за 10 секунд.

Примечательно, что первыми явление заметили обычные любители космоса, которые смотрели прямую трансляцию с камеры, доступную онлайн. Обсуждение этого события заметили профессиональные астрономы, работающие на телескопе, которые проанализировали запись и дали ей научное обоснование.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Англии на поле в округе Глостершир нашли небольшой обломок скалистых пород, который оказался метеоритом, сформировавшимся в период возникновения Солнечной системы — 4.6 млрд лет назад. То есть, он образовался из той же облака пыли и газа, что и Солнце и планеты.