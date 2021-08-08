Сына Елизаветы II будут судить из-за обвинений в изнасиловании

Елизавета. Фото: HELLO

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Принц Эндрю может быть осужден из-за обвинений в изнасиловании. 37-летняя американка Вирджиния Робертс утверждает, что 20 лет назад она подвергалась насилию со стороны принца Эндрю.

Об этом сообщил адвокат женщины в интервью газете Mail On Sunday.

Букингемский дворец ранее заявлял, что герцог Йоркский не имел никаких сексуальных контактов или отношений с ней, любые утверждения об обратном считались ложными и безосновательными.

Как известно, в 2015 году Вирджиния Робертс обвинила принца Эндрю в том, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, герцог Йоркский, друживший с Джеффри Эпштейном, был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом.

При этом Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Финансисту предъявили обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. В том же году принц Эндрю временно сложил свои полномочия в королевской семье и перестал появляться на публике.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл, жена принца Гарри, отметила свой день рождения. Герцогине Сассекской исполнилось 40 лет. Отец бывшей актрисы решил поздравить дочку с праздником, однако она проигнорировала его поздравление.