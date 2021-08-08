Вернуть вакцину правительству хотят в Германии. Фото: Spiegel

https://racurs.ua/n158521-vernut-vakcinu-pravitelstvu-hotyat-v-germanii.html

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Вакцинация от коронавируса в мире продолжается, однако немецкие земли хотят вернуть правительству не менее 2,3 млн доз вакцин.

Причиной этому послужил низкий спрос. Об этом сообщает Spiegel.

Известно, что 14 федеральных земель планируют вернуть вакцину, конкретные объемы возвращенной вакцины станут известны в ближайшее время.

Вакцины планируют передать другим странам. К концу года по меньшей мере 30 млн доз вакцины от AstraZeneca и Johnson& ohnson будут бесплатно отправлены развивающимся странам.

Сейчас правительство земли Бавария все еще находится в процессе определения количества доз вакцин, которые необходимо вернуть. Шлезвиг-Гольштейн не предоставил никакой информации. Только Саар не видит необходимости возвращать вакцины правительству.

Желание прививаться в последнее время значительно упало среди населения, особенно упал спрос на препарат AstraZeneca. Поэтому федеральные земли прежде всего хотят вернуть вакцину от британо-шведского производителя.

Одна из самых густонаселенных федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия больше не видит необходимости в 1, 05 млн доз вакцины, из которых около 922 тыс. 400 от производителя AstraZeneca и 125 тыс. 200 от Johnson&Johnson. Баден-Вюртемберг хочет вернуть 450 тыс. доз вакцин, Гессен — 185 тыс. 200 доз и Саксония — 150 тыс. доз.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения рекомендует в два раза уменьшить интервал между первой и второй дозами вакцины. Это поможет вакцинировать больше людей в те же сроки.

Источник: Spiegel