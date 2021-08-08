Повернути вакцину уряду хочуть у Німеччині. Фото: Spiegel

https://racurs.ua/ua/n158521-povernuty-vakcynu-uryadu-hochut-u-nimechchyni.html

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Вакцинація від коронавірусу у світі триває, однак німецькі землі хочуть повернути уряду щонайменше 2,3 млн доз вакцин.

Причиною для цього є низький попит. Про це повідомляє Spiegel.

Відомо, що 14 федеральних земель планують повернути вакцину, конкретні обсяги поверненої вакцини стануть відомі вже найближчим часом.

Вакцини планують передати іншим країнам. До кінця року щонайменше 30 млн доз вакцин від AstraZeneca та Johnson&Johnson будуть безкоштовно надіслані країнам, що розвиваються.

Наразі уряд землі Баварія все ще перебуває в процесі визначення кількості доз вакцин, які необхідно повернути. Шлезвіг-Гольштейн не надав жодної інформації. Лише Саарланд не бачить необхідності повертати вакцини уряду.

Бажання вакцинуватись останнім часом значно впало серед населення, особливо впав попит на препарат AstraZeneca. Тому федеральні землі насамперед хочуть повернути вакцину від британо-шведського виробника.

Одна з найбільш густонаселених федеральних земель Північний Рейн-Вестфалія більше не бачить потреби в 1,05 млн доз вакцини, з яких близько 922 тис. 400 від виробника AstraZeneca і 125 тис. 200 від Johnso &Johnson. Баден-Вюртемберг хоче повернути 450 тис. 000 доз вакцин, Гессен — 185 тис. 200 доз і Саксонія — 150 тис. доз.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) рекомендує у два рази зменшити інтервал між першою і другою дозами вакцини. Це допоможе вакцинувати більше людей у ті ж самі терміни.

Джерело: Spiegel