Сина Єлизавети II судитимуть через звинувачення в зґвалтуванні

Єлизавета. Фото: HELLO

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Принц Ендрю може бути засуджений через звинувачення в зґвалтуванні. 37-річна американка Вірджинія Робертс стверджує, що 20 років тому вона стала жертвою насильства з боку принца Ендрю.

Про це повідомив адвокат жінки в інтерв’ю газеті Mail On Sunday.

Букінгемський палац раніше заявляв, що герцог Йоркський не мав ніяких сексуальних контактів або стосунків з нею, будь-які твердження про зворотне вважалися помилковими та безпідставними.

Як відомо, у 2015 році Вірджинія Робертс звинуватила принца Ендрю в тому, що у 2001 році, коли їй було 17 років, герцог Йоркський, який товаришував з Джеффрі Епштейном, був серед кількох чоловіків, з якими її примушували займатися сексом.

При цьому Епштейн був затриманий правоохоронними органами штату Нью-Йорк в липні 2019 року. Фінансиста звинуватили в сексуальному насильстві та залученні неповнолітніх у проституцію. У тому ж році принц Ендрю тимчасово склав свої повноваження в королівській родині та перестав з’являтися на публіці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл, дружина принца Гаррі, відзначила свій день народження. Герцогині Сассекській виповнилося 40 років. Батько колишньої актриси вирішив привітати дочку зі святом, однак вона проігнорувала його привітання.