Рідкісне скупчення метеорів потрапило на відео. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158523-ridkisne-skupchennya-meteoriv-potrapylo-na-video.html

Ракурс

Новий випадок появи метеороїдів вдалося зафіксувати астрономам любителям.

Це явище виникає через фрагментацію небесного тіла безпосередньо перед зустріччю з Землею. Про це повідомляється на сайті телескопа «Субару» на Гаваях, який проводив пряму трансляцію.

Рано вранці 14 липня 2021 року камера SASC, встановлена ​​на куполі телескопа «Субару» на Гаваях, зафіксувала новий випадок появи скупчення метеороїдів, під час якого більше дюжини метеорів пролетіли в одному й тому ж напрямку всього за 10 секунд.

Примітно, що першими явище помітили звичайні любителі космосу, які дивилися пряму трансляцію з камери, доступну онлайн. Обговорення цієї події помітили професійні астрономи, що працюють на телескопі, які проаналізували запис і дали їй наукове обґрунтування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Англії на полі в окрузі Глостершир знайшли невеличкий уламок скелястих порід, який виявився метеоритом, сформованим у період виникнення Сонячної системи — 4.6 млрд років тому. Тобто, він утворився з тієї ж хмари пилу й газу, що й Сонце і планети.