Рідкісне скупчення метеорів потрапило на відео

Рідкісне скупчення метеорів потрапило на відеоhttps://racurs.ua/ua/n158523-ridkisne-skupchennya-meteoriv-potrapylo-na-video.htmlРакурс
Новий випадок появи метеороїдів вдалося зафіксувати астрономам любителям.
Це явище виникає через фрагментацію небесного тіла безпосередньо перед зустріччю з Землею. Про це повідомляється на сайті телескопа «Субару» на Гаваях, який проводив пряму трансляцію.
Рано вранці 14 липня 2021 року камера SASC, встановлена на куполі телескопа «Субару» на Гаваях, зафіксувала новий випадок появи скупчення метеороїдів, під час якого більше дюжини метеорів пролетіли в одному й тому ж напрямку всього за 10 секунд.
Примітно, що першими явище помітили звичайні любителі космосу, які дивилися пряму трансляцію з камери, доступну онлайн. Обговорення цієї події помітили професійні астрономи, що працюють на телескопі, які проаналізували запис і дали їй наукове обґрунтування.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Англії на полі в окрузі Глостершир знайшли невеличкий уламок скелястих порід, який виявився метеоритом, сформованим у період виникнення Сонячної системи — 4.6 млрд років тому. Тобто, він утворився з тієї ж хмари пилу й газу, що й Сонце і планети.