Ярослава Магучих. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n158525-maguchih-obnimalas-s-rossiyankoy-v-minoborony-otreagirovali.html

Ракурс

Ярослава Магучих, украинская спортсменка, попала в скандал из-за того, что обнялась с российской спортсменкой Марией Ласицкене после финальных соревнований.

В Минобороны заявили, что на украинских спортсменов во время международных соревнований накладываются определенные ограничения, поскольку в стране идет война. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

В министерстве считают, что Российская Федерация (РФ) использует якобы следование спортивным традициям как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что «их здесь нет», а неосторожное поведение украинских спортсменов может становиться объектом информационных атак врага.

Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность, — подчеркнула заместитель министра.

Она добавила, что встретится с Ярославой Магучих после ее возвращения с Олимпиады, и призвала не травить спортсменку, пока она не даст объяснения своим действиям.

Как известно, накануне Ярослава Магучих завоевала олимпийскую бронзу за прыжки в высоту. Первое место заняла спортсменка из России Мария Ласицкене, которая также является капитаном Вооруженных сил РФ. Позже появились фото, на которых видно, как украинка после финальных соревнований обнималась с российской легкоатлеткой. Это вызвало возмущение в соцсетях.

Напомним, ранее мы сообщали, что бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту получила украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. 19-летняя Магучих показала результат в 2 м.