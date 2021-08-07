«Бронзу» в прыжках в высоту получила украинская спортсменка

Ярослава Магучих получила бронзовую медаль Олимпиады-2020, фото: НОК Украины

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Ракурс

Бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту сегодня, 7 августа, получила украинская легкоатлетка Ярослава Магучих.

19-летняя Магучих показала результат в 2 м. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Кстати, наша спортсменка была самой молодой среди 14 финалисток Игр-2020, — отмечают в НОК.

Магучих завоевала для Украины 18-ю медаль этой Олимпиады. В настоящее время среди достижений украинских спортсменов одна золотая медаль, пять серебряных и 12 бронзовых.

Церемония открытия Олимпиады в Токио прошла 23 июля. Церемония закрытия Олимпийских игр состоится завтра, 8 августа.

Напомним, еще одну бронзовую медаль Олимпиады в Токио сегодня получила украинская команда по артистическому (синхронному) плаванию.