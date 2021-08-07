Украинский МиГ-29 перехватил «кукурузника» на границе с Румынией

Украинский МиГ-29 перехватил Ан-2 у границы с Румынией, фото: Командование Воздушных сил ВСУ

https://racurs.ua/n158496-ukrainskiy-mig-29-perehvatil-kukuruznika-na-granice-s-rumyniey.html

Ракурс

Украинский истребитель МиГ-29 из Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина на границе с Румынией перехватил нарушителя — гражданский самолет Ан-2.

Нарушителя МиГ-29 сопровождал до аэродрома в Коломые с принудительной посадкой. Об этом сообщается на странице Командования Воздушных сил ВСУ в социальной сети Фейсбук.

К месту происшествия сразу прибыли правоохранительные органы для установления лиц и выяснения обстоятельств, — указано в сообщении.

Отмечается, что перехват произошел сегодня, 7 августа, в 7.30.

Ан-2 — легкий транспортный самолет-биплан. Имеет около двадцати модификаций. Применяется, в частности, в сельском хозяйстве, из-за чего имеет народное название «кукурузник».

Напомним, вчера, 6 августа, британский истребитель перехватил российский самолет, который вошел в воздушное пространство Румынии.