Украинский МиГ-29 перехватил «кукурузника» на границе с Румынией

Украинский МиГ-29 перехватил «кукурузника» на границе с Румыниейhttps://racurs.ua/n158496-ukrainskiy-mig-29-perehvatil-kukuruznika-na-granice-s-rumyniey.htmlРакурс
Украинский истребитель МиГ-29 из Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина на границе с Румынией перехватил нарушителя — гражданский самолет Ан-2.
Нарушителя МиГ-29 сопровождал до аэродрома в Коломые с принудительной посадкой. Об этом сообщается на странице Командования Воздушных сил ВСУ в социальной сети Фейсбук.
К месту происшествия сразу прибыли правоохранительные органы для установления лиц и выяснения обстоятельств, — указано в сообщении.
Отмечается, что перехват произошел сегодня, 7 августа, в 7.30.
Ан-2 — легкий транспортный самолет-биплан. Имеет около двадцати модификаций. Применяется, в частности, в сельском хозяйстве, из-за чего имеет народное название «кукурузник».
Напомним, вчера, 6 августа, британский истребитель перехватил российский самолет, который вошел в воздушное пространство Румынии.