Негода у Кирилівці. Фото: прес-служба ДСНС

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Кирилівка, курорт у Запорізької області, 7 серпня сильно затопило. Дощу випало стільки, що люди купалися просто неба у воді, яка досягала шаленої висоти.

Крім сильного дощу, у Кирилівці зафіксували шквали. Пориви вітру сягали 20 метрів на секунду. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вода потрапила до трьох приватних домівок на Приморському бульварі. Рятувальники за допомогою мотопомп відкачали майже 600 кубометрів води. До ліквідації наслідків стихії залучили шість рятувальників та три мотопомпи. На щастя, унаслідок негоди ніхто не постраждав.

У соцмережах місцеві жителі показали відео з наслідками негоди. На кадрах видно хлопчика, який плаває прямо посеред вулиці.

Зокрема, відпочивальники придумали для себе розвагу — автомобілі в’їжджали у величезну калюжу, а троє чоловіків-суддів ставили водіям бали й аплодували. «Журі» просто підіймало вгору картоні таблички, на яких була зображена цифра.

Негода спіткала також мешканців і туристів курортного Залізного Порту на Херсонщині. Після дощу центральна вулиця була затоплена, зливова каналізація не могла впоратися з потоком води. Людям доводилося йти по воді убрід або рятуватися на вузеньких тротуарах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що медузи на Азовському морі цьогоріч заважають відпочивальникам купатися, а місцева влада не справляється з кількістю трупів морських жителів, яких виносить на берег. Гігантські медузи лежать прямо на березі в курортній Кирилівці Запорізької області.