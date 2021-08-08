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Ракурс
Церковний праздник. Фото:

9 серпня церковне свято — що не можна робити

8 сер 2021, 21:35
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Свято завтра, 9 серпня — Пантелеймона-цілителя. Це великомученик, відомий як покровитель воїнів.


Відомо, що народився святий Пантелеймон приблизно в III столітті на території Никодимії, а батьком його був багатий язичник. Батько відправив Пантелеймона вчитися лікарській справі до лікаря Євфросина. Зовсім скоро Пантелеймон стає відомим лікарем і знайомиться з Єрмолаєм — одним із проповідником, який обернув його в християнську віру. Сам Пантелеймон увірував у Христа в той момент, коли звернувся до нього з молитвою, просячи зцілити дитину, яку вкусила змія, і ніяке лікування не діяло. Після цього Пантелеймон присвятив своє життя служінню Богу та іншим людям.

Народні прикмети на 9 серпня:

  • Якщо завиваються качани капусти — осінь буде холодною;
  • Трави мають цілющі властивості;
  • Якщо мурахи вхід у мурашник закладають — скоро піде дощ;
  • Коники стрибають і стрекочуть — до сухої та ясної погоди;
  • Якщо хворий у церкві відстоїть молебень, а помолиться на ікону Пантелеймона — скоро одужає.

Що не варто робити:

У цей день із поваги до святих наші предки намагалися не братися за польові роботи. Існує повір’я, що 9 серпня гроза копиці сіна пече.

Джерело: Ракурс


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