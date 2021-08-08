Церковний праздник. Фото:

https://racurs.ua/ua/n158530-9-serpnya-cerkovne-svyato-scho-ne-mojna-robyty.html

Ракурс

Свято завтра, 9 серпня — Пантелеймона-цілителя. Це великомученик, відомий як покровитель воїнів.

Відомо, що народився святий Пантелеймон приблизно в III столітті на території Никодимії, а батьком його був багатий язичник. Батько відправив Пантелеймона вчитися лікарській справі до лікаря Євфросина. Зовсім скоро Пантелеймон стає відомим лікарем і знайомиться з Єрмолаєм — одним із проповідником, який обернув його в християнську віру. Сам Пантелеймон увірував у Христа в той момент, коли звернувся до нього з молитвою, просячи зцілити дитину, яку вкусила змія, і ніяке лікування не діяло. Після цього Пантелеймон присвятив своє життя служінню Богу та іншим людям.

Народні прикмети на 9 серпня:

Якщо завиваються качани капусти — осінь буде холодною;

Трави мають цілющі властивості;

Якщо мурахи вхід у мурашник закладають — скоро піде дощ;

Коники стрибають і стрекочуть — до сухої та ясної погоди;

Якщо хворий у церкві відстоїть молебень, а помолиться на ікону Пантелеймона — скоро одужає.

Що не варто робити:

У цей день із поваги до святих наші предки намагалися не братися за польові роботи. Існує повір’я, що 9 серпня гроза копиці сіна пече.