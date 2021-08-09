Пожар «Дикси» уничтожил целый город в США. Фото: РБК

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Масштабный пожар «Дикси» на севере Калифорнии стал вторым по величине в истории штата.

Сейчас этот пожар крупнейший из активных на территории Соединенных Штатов Америки. По состоянию на 8 августа огонь уничтожил 187 тыс. 562 га, площадь охватывает территорию, большую за Лос-Анджелес. Пожар уничтожил город Гринвилл. Сгорело около 400 зданий, с пожаром борются 5 тыс. человек. Об этом сообщает AFP.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом заявил, что власти должны выделить больше ресурсов на управление лесами и предотвращение пожаров. Он отметил, что эти пожары вызваны климатом. По его словам, изменение климата усиливает засухи, которые высушивают регионы, создавая идеальные условия для распространения лесных пожаров, наносящих небывалый материальный и экологический ущерб.

Погода в США затрудняет тушение пожара, так как в ближайшие дни в Калифорнии прогнозируют 38° тепла. Кроме того, делает невозможным работу спасателям сильный дым.

Офис шерифа округа Плумас заявил, что в розыске находится три человека, которые считаются пропавшими без вести, а еще двоих обнаружили на выходных.

Напомним, лесные пожары пылают в Европе, комиссар Евросоюза по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс призвал власти стран к немедленным действиям ради природы, поскольку сейчас мир сейчас борется с одними из худших пожаров, которые видели за последние десятилетия.

Источник: AFP